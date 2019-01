Buongiorno dalla Borsa 15 gennaio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street mostra un frazionale ribasso dello 0,36% e archivia la seduta a 23.909,8 punti. Ribasso per l’indice tecnologico di Wall Street, in flessione dello 0,91%, termina le contrattazioni a 6.541 punti. Tokyo lievita dello 0,96% e archivia la seduta a 20.555,3 punti. Brilla Shenzhen, in aumento dell’1,86%, chiude a 7.547,3 punti.

Brillante Piazza Affari, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee. Ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dell’1,15%, si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dello 0,76% e Parigi avanza dell’1,11%.

Si distingue a Piazza Affari il settore tecnologia ed esibisce un +1,82% sul precedente. Grande giornata per STMicroelectronics, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,47%.

In Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a 1,2%. In Francia, lo stesso dato si attesta su 1,6%. I mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. È previsto domani dalla Germania l’annuncio dei Prezzi al Consumo.