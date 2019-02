Buongiorno dalla Borsa 15 febbraio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,41%; al contrario, resta piatto il Nasdaq 100, con chiusura su 7.022,42 punti. Variazioni negative per il Nikkei 225 (-1,13%); in frazionale progresso l’indice cinese (+0,6%).

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,55%; si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,09%; poco mosso Parigi, che mostra un +0,04%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto automotive, che riporta una flessione di -0,90%. Retrocede Fiat Chrysler, con un ribasso dell’1,13%.

Pubblicato il dato sulla Produzione industriale in Giappone, pari a -0,1%, e il dato sui Prezzi al Consumo in Cina, pari a 1,7%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia della Produzione industriale, che della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.