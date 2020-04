Buongiorno dalla Borsa 15 aprile 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il Dow Jones, che mette a segno un guadagno del 2,39%; sulla stessa linea, chiude in corsa il Nasdaq 100, che termina gli scambi a 8.692,16 punti. Sotto la parità il Nikkei 225, che mostra un calo dello 0,45%; in netto miglioramento l’indice cinese (+2,47%).

Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse. Discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,59%; piatta Londra, che tiene la parità; resta vicino alla parità Parigi (-0,16%).

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto petrolio con un calo di -1,31%. Ribasso composto e controllato per Saipem, che presenta una flessione del 2,35% sui valori precedenti.

In Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a 0%. In Francia, lo stesso dato si attesta su 0,7%. Si attende stamattina dall’Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile.