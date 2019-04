Buongiorno dalla Borsa 15 aprile 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell’1,03% sul Dow Jones; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 fa un piccolo salto in avanti dello 0,44%, portandosi a 7.628,15 punti. In denaro il Nikkei 225 (+1,37%); poco sotto la parità l’indice cinese (-0,26%).

Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari. Ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto; nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità; trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.

Apprezzabile rialzo (+1,12%) a Milano per il comparto bancario. Protagonista Banca Profilo, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 2,41%.

È previsto domani dal Regno Unito l’annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Sempre domani, in Germania l’agenda prevede il dato sull’Indice ZEW. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della Produzione industriale, previsto sempre domani nel pomeriggio.