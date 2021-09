Buongiorno dalla Borsa 14 settembre 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones, che mostra una plusvalenza dello 0,76%; al contrario, rimane ai nastri di partenza il Nasdaq 100 (New York), che si ferma a 15.434,5 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

Tokyo guadagna bene e porta a casa un +0,73%, terminando la sessione a 30.670,1 punti. Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,45% e archivia la seduta a 14.705,8 punti.Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto; tentenna Parigi, che cede lo 0,31%.

Si distingue a Piazza Affari il settore automotive ed esibisce un +0,91% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di Stellantis, con una variazione percentuale dell’1,08%.

Pubblicato il dato sui Prezzi al Consumo in Spagna, pari a 3,3%, e il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione nel Regno Unito, pari a -58.600 unità. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. Domani, in Unione Europea, sarà pubblicata la Produzione industriale.