Buongiorno dalla Borsa 14 novembre 2019

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 27.783,59 punti; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il Nasdaq 100, che chiude la giornata a 8.259,81 punti. In rosso il Nikkei 225 (-0,76%); in moderato rialzo l’indice cinese (+0,61%).

Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa. Discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,33%; pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,21%; sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato -0,05%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto vendite al dettaglio, che riporta una flessione di -1,57%. A picco Unieuro, che presenta un pessimo -9,62%.

Pubblicato il dato sui Prezzi al Consumo in Spagna, pari a 0,1%, e il dato sul PIL in Germania, pari a 0,1%. È previsto stamattina dall’Unione Europea l’annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale.