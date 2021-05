Buongiorno dalla Borsa 14 maggio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Segno più in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dell’1,29%; sulla stessa linea, performance positiva per il Nasdaq 100, che termina la giornata in aumento dello 0,83% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Brilla Tokyo, in aumento del 2,32%, chiude a 28.084,5 punti. Si è mossa in territorio negativo Shenzhen, in ribasso dell’1,05%, archiviando la giornata a 13.917,7 punti.

Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. Piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,68%; performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,67%; composta Parigi, che cresce di un modesto +0,57%.

In buona evidenza a Milano il comparto beni per la casa, con un +1,43% sul precedente. Ottima performance per Emak, che scambia in rialzo del 3,71%.

In Spagna, il valore dei Prezzi al Consumo è 2,2%. È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan, delle Vendite al Dettaglio e della Produzione industriale.