Buongiorno dalla Borsa 14 maggio 2019

(Teleborsa) – Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 2,38%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il Nasdaq 100, che si ferma a 7.324,13 punti, ritracciando del 3,46%. Poco sotto la parità il Nikkei 225 (-0,59%), come l’indice cinese (-1,43%).

Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. Composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,35%; resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,42%; performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,64%.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore tecnologia, con un +1,90% sul precedente. Rialzo per Txt E-Solutions, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,88%.

Annunciati i Prezzi al Consumo in Spagna, pari a 1,5%, e in Germania, dove il valore è 2%. Stamattina saranno diffusi il dato sull’Indice ZEW dalla Germania, e il dato sulla Produzione industriale dall’Unione Europea.