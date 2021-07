Buongiorno dalla Borsa 14 luglio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,31% sul Dow Jones; al contrario, incolore il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 14.874,54 punti, sui livelli della vigilia. Tokyo segna un mediocre calo dello 0,38%, terminando gli scambi a 28.608,5 punti. Chiude sulla parità Shenzhen, che propone sul finale un +0,18% e archivia gli scambi a 15.189,3 punti.

Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee e scambiano in territorio negativo. Resta vicino alla parità Francoforte (-0,2%); pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,42%; discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,22%.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore tecnologia, con un +1,26% sul precedente. Rialzo per It Way, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,29%.

In Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a 2,7%. In Regno Unito, lo stesso dato si attesta su 2,5%. Si attende dall’Unione Europea la diffusione della Produzione industriale, previsto stamattina. Ancora questo pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi alla Produzione degli Stati Uniti.