Buongiorno dalla Borsa 14 luglio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 26.085,8 punti; al contrario, il Nasdaq 100 ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 10.602,21 punti. Seduta in calo per Tokyo, che retrocede dello 0,87% e chiude a 22.587 punti. Ottima performance per Shenzhen (+3,5%), che archivia la giornata a 14.149,1 punti.

Giornata entusiasmante a Piazza Affari. Non si può dire altrettanto dell’Europa, a causa delle perdite consistenti. Scivola Francoforte, con un netto svantaggio dell’1,35%; spicca la prestazione negativa di Londra, che scende dello 0,73%; in rosso Parigi, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,47%.

Apprezzabile rialzo (+3,73%) a Milano per il comparto telecomunicazioni. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di Inwit, che sta facendo un moderato 0%.

In Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a -0,3%. In Germania, lo stesso dato si attesta su 0,9%. Stamattina si attende dalla Germania l’annuncio sull’Indice ZEW, e dall’Unione Europea la diffusione della Produzione industriale.