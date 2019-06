Buongiorno dalla Borsa 14 giugno 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 26.106,77 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 7.510,68 punti. Poco sopra la parità il Nikkei 225 (+0,4%); sui livelli della vigilia l’indice cinese (-0,03%).

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,42%; pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,27%; discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,3%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto tecnologia con un calo di -2,08%. Si muove in profondo rosso STMicroelectronics, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,71% sui valori precedenti.

Si attende stamattina dall’Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale.

È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Vendite al Dettaglio, che della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.