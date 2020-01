Buongiorno dalla Borsa 14 gennaio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0,29%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il Nasdaq 100, che termina la giornata a 9.070,65 punti. In rialzo il Nikkei 225 (+0,73%), come l’indice cinese (1,47%).

Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. Piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,24%; sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato +0,09%; poco mosso Parigi, che mostra un -0,06%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto petrolio, che riporta una flessione di -0,32%. Lieve ribasso per ENI, che presenta una flessione dello 0,43%.

È previsto domani sia dalla Spagna che dalla Francia l’annuncio dei Prezzi al Consumo. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto questo pomeriggio. I mercati sono in attesa della Produzione industriale dell’Unione Europea, in previsione domani.