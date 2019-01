Buongiorno dalla Borsa 14 gennaio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata fiacca per Wall Street, che porta a casa un modesto -0,02%, terminando le negoziazioni a 23.995,9 punti. L’indice dei titoli tecnologici USA mostra un frazionale ribasso dello 0,30% e archivia la seduta a 6.601,4 punti.

Tokyo guadagna bene e porta a casa un +0,97%, terminando la sessione a 20.359,7 punti.

Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,54%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,37% e contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,63%.

Il settore bancario, con il suo -1,43%, si attesta come peggiore del mercato.

Retrocede molto Banca MPS, che esibisce una variazione percentuale negativa dell’8,13%.

È previsto domani sia dalla Spagna che dalla Francia l’annuncio dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa della Produzione industriale dell’Unione Europea, in previsione stamattina. Negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione.