Buongiorno dalla Borsa 14 agosto 2020

(Teleborsa) – Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,29% sul Dow Jones; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il Nasdaq 100, fermandosi a 11.178,37 punti. Non si allontana dalla parità Tokyo, che mostra un deludente +0,17%, archiviando la seduta a 23.289,4 punti. Chiude sulla parità Shenzhen, che propone sul finale un -0,13% e archivia gli scambi a 13.291,3 punti.

Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,44%; preda dei venditori Londra, con un decremento dello 0,80%; soffre Parigi, che evidenzia una perdita dello 0,93%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto bancario con un calo di -0,92%. Si muove in profondo rosso Banco BPM, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,44% sui valori precedenti.

In Francia, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 0,8%. Si attende stamattina dall’Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.