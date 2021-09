Buongiorno dalla Borsa 13 settembre 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Sessione negativa per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,78%; sulla stessa linea, giornata negativa per il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 15.440,75 punti, in calo dello 0,77%.

Tokyo riporta un guadagno dello 0,22%, terminando a 30.447,4 punti. Shenzhen allunga timidamente il passo dello 0,50% e chiude a 14.771,9 punti.Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Francoforte avanza dello 0,66%; bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,44%; si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,52%.

In luce sul listino milanese il comparto costruzioni, con un +1,23% sul precedente. Protagonista Carel Industries, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 5,11%.

Si attende domani dal Regno Unito la diffusione delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione e del Tasso della Disoccupazione. È previsto domani sia dalla Spagna che dagli Stati Uniti l’annuncio dei Prezzi al Consumo.