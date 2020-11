Buongiorno dalla Borsa 13 novembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones è in calo (-1,08%) e si attesta su 29.080,17 punti in chiusura; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il Nasdaq 100, che ha perso lo 0,55%, chiudendo a 11.827,14 punti. Tokyo segna un mediocre calo dello 0,53%, terminando gli scambi a 25.385,9 punti. Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,27% e archivia la seduta a 13.754,6 punti.

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,27%; seduta negativa per Londra, che mostra una perdita dello 0,70%; Parigi è stabile, riportando un moderato -0,04%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto materie prime con un calo di -0,93%. Andamento annoiato per Tenaris, che scambia in ribasso dello 0,85%.

Annunciati i Prezzi al Consumo in Spagna, pari a -0,8%, e in Francia, dove il valore è 0%. È previsto stamattina dall’Unione Europea l’annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale.