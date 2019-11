Buongiorno dalla Borsa 13 novembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 27.691,49 punti; al contrario, il Nasdaq 100 fa un piccolo salto in avanti dello 0,27%, portandosi a 8.263,79 punti. In rosso il Nikkei 225 (-0,85%); pressoché invariato l’indice cinese (-0,11%).

Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Resta vicino alla parità Francoforte (-0,18%); sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,39%; piatta Parigi, che tiene la parità.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto materie prime con un calo di -0,92%. Pressione su Intek Group, che tratta con una perdita dell’1,72%.

Si attende stamattina dal Regno Unito e dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo. In Unione Europea ancora stamattina i mercati sono in attesa della Produzione industriale. Domani, in Germania, sarà pubblicato il PIL.