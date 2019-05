Buongiorno dalla Borsa 13 maggio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 25.942,37 punti; al contrario, resta piatto il Nasdaq 100, con chiusura su 7.586,53 punti. In discesa il Nikkei 225 (-0,72%); balza in alto l’indice cinese (+4,03%).

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia; incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità.

Il settore immobiliare, con il suo -3,60%, si attesta come peggiore del mercato. Retrocede IGD, con un ribasso del 7,41%.

Si attende domani dalla Germania e dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo. Sempre domani saranno diffusi il dato sull’Indice ZEW dalla Germania, e il dato sulla Produzione industriale dall’Unione Europea.