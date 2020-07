Buongiorno dalla Borsa 13 luglio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dell’1,44%, a 26.075,3 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il Nasdaq 100, che termina la giornata in aumento dello 0,76% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Ottima performance per Tokyo (+2,22%), che archivia la giornata a 22.784,7 punti. Shenzhen segna un mediocre calo dello 0,61%, terminando gli scambi a 13.671,2 punti.

Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente. Buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dell’1,08%; tonica Londra che evidenzia un bel vantaggio dell’1,05%; ben impostata Parigi, che mostra un incremento dello 0,88%.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore telecomunicazioni, con un +1,47% sul precedente. Rialzo per Telecom Italia, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,64%.

È previsto domani sia dalla Germania che dalla Spagna l’annuncio dei Prezzi al Consumo. Sempre domani saranno diffusi il dato sull’Indice ZEW dalla Germania, e il dato sulla Produzione industriale dall’Unione Europea.