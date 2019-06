Buongiorno dalla Borsa 13 giugno 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 26.004,83 punti; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il Nasdaq 100, che si ferma a 7.472,29 punti. Poco sotto la parità il Nikkei 225 (-0,46%), come l’indice cinese (-0,92%).

Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto; tentenna Parigi, che cede lo 0,27%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto alimentare, che riporta una flessione di -0,72%. Giornata fiacca per Massimo Zanetti Beverage, che tratta in ribasso dello 0,98%.

In Germania, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 1,4%. Si attende domani dall’Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale. Stamattina è in programma il dato sulla Produzione industriale dell’Unione Europea.