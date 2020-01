Buongiorno dalla Borsa 13 gennaio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,46%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il Nasdaq 100, che si ferma a 8.966,64 punti. Guadagni frazionali per il Nikkei 225 (+0,47%); pressoché invariato l’indice cinese (-0,17%).

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,22%; ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore materie prime, con un +0,76% sul precedente. Avanza di poco Tenaris, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,77%.

È previsto domani nel pomeriggio sia dagli Stati Uniti che dalla Spagna l’annuncio dei Prezzi al Consumo. Stamattina si attende dal Regno Unito l’annuncio sulla Produzione industriale, e dall’Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio.