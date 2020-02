Buongiorno dalla Borsa 13 febbraio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dello 0,94%, a 29.551,42 punti; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 guadagna l’1,00% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 9.613,2 punti. Pressoché invariato il Nikkei 225 (-0,14%); su di giri l’indice cinese (+1,6%).

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,37%; fiacca Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,68%; deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Il settore materie prime, con il suo -0,89%, si attesta come peggiore del mercato. Giornata fiacca per Tenaris, che tratta in ribasso dello 0,92%.

Pubblicato il dato sui Prezzi al Consumo in Germania, pari a 1,7%, e il dato sul Tasso di Disoccupazione in Francia, pari a 8,1%. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto questo pomeriggio. È previsto domani dalla Germania l’annuncio del PIL.