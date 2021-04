Buongiorno dalla Borsa 13 aprile 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 33.745,4 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il Nasdaq 100 (New York), che si ferma a 13.819,35 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Tokyo guadagna bene e porta a casa un +0,72%, terminando la sessione a 29.751,6 punti. Giornata da dimenticare per Shenzhen, che riporta un -2,3% e termina gli scambi a 13.495,7 punti.

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto; giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,24%.

Apprezzabile rialzo (+0,86%) a Milano per il comparto tecnologia. Effervescente Esprinet, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,80%.

Nel Regno Unito, annunciata la Produzione industriale, pari a 1%. Stamattina si attende dalla Germania l’annuncio sull’Indice ZEW, e dall’Italia la diffusione della Produzione industriale. Sempre questo pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi al Consumo degli Stati Uniti.