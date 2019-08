Buongiorno dalla Borsa 13 agosto 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dell’1,48% sul Dow Jones; sulla stessa linea, giornata negativa per il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 7.561,68 punti, in calo dell’1,11%. Variazioni negative per il Nikkei 225 (-1,11%); in netto miglioramento l’indice cinese (+2,08%).

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,23%; sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato -0,07%; deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto costruzioni, che riporta una flessione di -1,60%. Aggressivo ribasso per Buzzi Unicem, che passa di mano in perdita del 2,34%.

Distribuito il dato sui Prezzi al Consumo della Germania, pari a 1,7%. Si attende stamattina dal Regno Unito la diffusione del Tasso di Disoccupazione e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Sempre stamattina è in programma il dato sull’Indice ZEW della Germania.