Buongiorno dalla Borsa 12 novembre 2021

(Teleborsa) – Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,44%; al contrario, lieve aumento per il Nasdaq 100, che si porta a 16.032,47 punti.

Tokyo lievita dell’1,13% e archivia la seduta a 29.610 punti. Shenzhen guadagna bene e porta a casa un +1,27%, terminando la sessione a 14.699,7 punti.

Stabile Piazza Affari, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto; tentenna Londra, che cede lo 0,22%; performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,50%.

Apprezzabile rialzo (+1,75%) a Milano per il comparto chimico. Rialzo per SOL, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,86%.

In Spagna, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 5,4%. Stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicata la Produzione industriale. Negli Stati Uniti ancora questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.