Buongiorno dalla Borsa 12 novembre 2019

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 27.691,49 punti; sulla stessa linea, resta piatto il Nasdaq 100, con chiusura su 8.241,91 punti. Sale il Nikkei 225 (+0,81%); in forte calo l’indice cinese (-2,17%).

Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista. Piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,28%; performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,38%; composta Parigi, che cresce di un modesto +0,22%.

In buona evidenza a Milano il comparto tecnologia, con un +1,25% sul precedente. Balza in avanti Be Think, Solve, Execute, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell’1,54%.

È previsto stamattina dal Regno Unito l’annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Ancora stamattina è in programma il dato sull’Indice ZEW della Germania. Si attende ancora dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto domani.