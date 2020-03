Buongiorno dalla Borsa 12 marzo 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 5,86%; sulla stessa linea, profondo rosso per il Nasdaq 100, che si ferma a 8.006,12 punti, in netto calo del 4,37%. Pesante il Nikkei 225 (-4,41%), come l’indice cinese (-1,78%).

Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. Pessima performance per Francoforte, che registra un ribasso del 5,34%; in caduta libera Londra, che affonda del 4,52%; sessione nera per Parigi, che lascia sul tappeto una perdita del 5,11%.

Il settore viaggi e intrattenimento, con il suo -7,20%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su Autogrill, che perde terreno, mostrando una discesa dell’11,54%.

È previsto domani sia dalla Germania che dalla Spagna l’annuncio dei Prezzi al Consumo. Stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicata la Produzione industriale. È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio dei Prezzi alla Produzione.