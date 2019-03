Buongiorno dalla Borsa 12 marzo 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,79% sul Dow Jones; sulla stessa linea, in forte aumento il Nasdaq 100, che con il suo +2,11% termina a quota 7.164,02 punti. Ottima la prestazione del Nikkei 225 (+1,79%), come l’indice cinese (3,64%).

Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. Piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,53%; senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; composta Parigi, che cresce di un modesto +0,5%.

In luce sul listino milanese il comparto costruzioni, con un +0,89% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di Carel Industries, con una variazione percentuale dell’1,86%.

Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. Domani, in Unione Europea l’agenda prevede il dato sulla Produzione industriale. I mercati sono in attesa degli Ordini macchinari core del Giappone, in previsione sempre domani.

Sempre domani nel pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi alla Produzione degli Stati Uniti.