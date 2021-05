Buongiorno dalla Borsa 12 maggio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones è in calo (-1,36%) e si attesta su 34.269,16 punti in chiusura; al contrario, rimane ai nastri di partenza il Nasdaq 100 (New York), che si ferma a 13.351,27 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In forte ribasso Tokyo, che mostra una discesa dell’1,61% e archivia la seduta a 28.147,5 punti. Shenzhen conclude in progresso dello 0,35%, archiviando la sessione a 13.966,8 punti.

Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari, che tratta sulla parità. Francoforte è stabile, riportando un moderato +0,03%; piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,38%; andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a 0%.

In luce sul listino milanese il comparto alimentare, con un +0,52% sul precedente. Progresso di scarsa entità per la Doria, che scambia in salita dello 0,24%.

Annunciati i Prezzi al Consumo in Francia, pari a 1,2%, e in Germania, dove il valore è 2%. Stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicata la Produzione industriale. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto ancora questo pomeriggio.