Buongiorno dalla Borsa 12 maggio 2020

(Teleborsa) – Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,45%; al contrario, in rialzo il Nasdaq 100, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 9.298,92 punti. Giornata fiacca per Tokyo, che porta a casa un modesto -0,12%, terminando le negoziazioni a 20.366,5 punti. Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,29% e archivia la seduta a 10.969,3 punti.

Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari. Piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,21%; Londra è stabile, riportando un moderato -0,06%; tentenna Parigi, che cede lo 0,41%.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore utility, con un +1,12% sul precedente. Effervescente Acea, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,77%.

In Cina, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 3,3%. Sono previsti domani dall’Unione Europea l’annuncio della Produzione industriale, e dal Regno Unito quello del PIL. Questo pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi al Consumo degli Stati Uniti.