Buongiorno dalla Borsa 12 luglio 2019

(Teleborsa) – Wall Street termina la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 27.088,08 punti; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il Nasdaq 100, che chiude la giornata a 7.896,78 punti. Guadagni frazionali per il Nikkei 225 (+0,2%); sulla parità l’indice cinese (-0,15%).

Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna la cautela. Piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,33%; andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,2%; Parigi è stabile, riportando un misero +0,14%.

In buona evidenza a Milano il comparto vendite al dettaglio, con un +0,46% sul precedente. Scambia in profit Basicnet, che lievita dell’1,07%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Germania, il valore dei Prezzi ingrosso è -0,5%. Distribuito il dato sulla Produzione industriale del Giappone, pari a 2%. Stamattina è in programma il dato sulla Produzione industriale dell’Unione Europea. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sui Prezzi alla Produzione.