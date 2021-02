Buongiorno dalla Borsa 12 febbraio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 31.430,7 punti; al contrario, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 13.734,35 punti.

Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,44%; piatta Londra, che tiene la parità; resta vicino alla parità Parigi (-0,15%).

Il settore vendite al dettaglio, con il suo -0,48%, si attesta come peggiore del mercato. Andamento annoiato per MARR, che scambia in ribasso dello 0,97%.

In Spagna annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,5%. In Regno Unito, pubblicata la Produzione industriale con valore pari a 0,2%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulla Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan. Lunedì, in Unione Europea, sarà pubblicata la Produzione industriale.