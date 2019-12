Buongiorno dalla Borsa 12 dicembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 27.911,3 punti; al contrario, il Nasdaq 100 fa un piccolo salto in avanti dello 0,58%, portandosi a 8.402,61 punti. Sui livelli della vigilia il Nikkei 225 (+0,14%); leggermente negativo l’indice cinese (-0,64%).

Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,22%; seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,27%; sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato +0,18%.

Buona la performance a Milano del comparto tecnologia, che riporta un +0,96% sul precedente. Seduta vivace oggi per STMicroelectronics, protagonista di un allungo verso l’alto, con un progresso dell’1,39%.

I mercati sono in attesa della Produzione industriale dell’Unione Europea, in previsione stamattina. I mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione degli Stati Uniti, in previsione sempre questo pomeriggio. Domani, in Spagna l’agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. In Giappone sempre domani i mercati sono in attesa dell’Indice Tankan.