Buongiorno dalla Borsa 12 aprile 2019

(Teleborsa) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 26.143,05 punti; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il Nasdaq 100, che si ferma a 7.594,89 punti. Positivo il Nikkei 225 (+0,73%); in netto peggioramento l’indice cinese (-2,65%).

Bilancio negativo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,35%; ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto; senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto bancario con un calo di -0,48%. Pressione su Unicredit, che tratta con una perdita dell’1,28%. In Spagna, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 1,3%.

Stamattina, in Unione Europea l’agenda prevede il dato sulla Produzione industriale. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan, previsto sempre questo pomeriggio. È previsto martedì dalla Germania l’annuncio dell’Indice ZEW.