Buongiorno dalla Borsa 12 agosto 2020

(Teleborsa) – Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,38% sul Dow Jones; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul Nasdaq 100, che chiude la giornata a 10.876,08 punti, in forte calo dell’1,89%. Tokyo conclude in progresso dello 0,41%, archiviando la sessione a 22.844 punti. Seduta in calo per Shenzhen, che retrocede dell’1,40% e chiude a 13.466,3 punti.

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto; nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità; trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto sanitario, che riporta una flessione di -0,79%. Composto ribasso per Amplifon, in flessione dell’1,38% sui valori precedenti.

Pubblicati in Regno Unito il dato sul PIL, pari a -20,4%, e il dato sulla Produzione industriale, che si attesta su 9,3%. Stamattina saranno diffusi il dato sulla Produzione industriale dall’Unione Europea, e il dato sui Prezzi al Consumo dall’Italia.