Buongiorno dalla Borsa 11 settembre 2019

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 26.909,43 punti; al contrario, in lieve calo il Nasdaq 100, che archivia la giornata sotto la parità a 7.814,74 punti. Buona la prestazione del Nikkei 225 (+0,96%); in lieve ribasso l’indice cinese (-0,37%).

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,55%; sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza dello 0,53%; bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,26%.

Buona la performance a Milano del comparto beni per la casa, che riporta un +1,15% sul precedente.Seduta decisamente positiva per Technogym, che tratta in rialzo del 3,30%.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi alla Produzione e delle Scorte di Petrolio. Domani si attende dalla Germania l’annuncio sui Prezzi al Consumo, e dall’Unione Europea la diffusione della Produzione industriale.