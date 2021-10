Buongiorno dalla Borsa 11 ottobre 2021

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 34.746,25 punti; al contrario, depressa nel finale il Nasdaq 100, che chiude sotto i livelli della vigilia a 14.820,75 punti. Oggi la Borsa americana rimarrà chiusa per festività (Columbus Day).

Ottima performance per Tokyo (+1,6%), che archivia la giornata a 28.498,2 punti. Shenzhen lievita dello 0,73% e archivia la seduta a 14.414,2 punti. Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Senza slancio Francoforte, che negozia con un -0,12%; piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,25%; Parigi è stabile, riportando un moderato +0,12%.

Il settore utility, con il suo -1,36%, si attesta come peggiore del mercato. Retrocede Enel, con un ribasso dell’1,92%.

Si attende domani dal Regno Unito la diffusione del Tasso di Disoccupazione e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Stamattina, in Italia, sarà pubblicata la Produzione industriale. Domani, in Germania l’agenda prevede il dato sull’Indice ZEW.