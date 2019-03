Buongiorno dalla Borsa 11 marzo 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 25.450,24 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni il Nasdaq 100, fermandosi a 7.015,69 punti. Leggermente positivo il Nikkei 225 (+0,47%), come l’indice cinese (3,64%).

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Francoforte avanza dello 0,31%; bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,68%; si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,23%.

Si distingue a Piazza Affari il settore alimentare ed esibisce un +1,12% sul precedente. Brillante rialzo per Valsoia, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,84%.

In Germania, annunciata la Produzione industriale, pari a -0,8%. Questo pomeriggio è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio degli Stati Uniti. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo sempre degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio. In Unione Europea mercoledì i mercati sono in attesa della Produzione industriale.