Buongiorno dalla Borsa 11 luglio 2019

(Teleborsa) – Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0,29%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il Nasdaq 100, che termina la giornata a 7.903,4 punti. Leggermente positivo il Nikkei 225 (+0,51%); sotto la parità l’indice cinese, che mostra un calo dello 0,35%.

Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista. Incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,28%; composta Parigi, che cresce di un modesto +0,39%.

In buona evidenza a Milano il comparto materie prime, con un +2,07% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di Tenaris, con una variazione percentuale dell’1,92%.

In Germania, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 1,6%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti e dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo. Ancora domani, in Unione Europea l’agenda prevede il dato sulla Produzione industriale.