Buongiorno dalla Borsa 11 giugno 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 34.466,24 punti; al contrario, performance positiva per il Nasdaq 100, che termina la giornata in aumento dell’1,05% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Non si allontana dalla parità Tokyo, che mostra un deludente -0,03%, archiviando la seduta a 28.948,7 punti. Shenzhen lievita dell’1,19% e archivia la seduta a 14.893,6 punti.

Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Piatta Francoforte, che tiene la parità; seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,35%; senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.

Il settore bancario, con il suo -0,54%, si attesta come peggiore del mercato. Composto ribasso per Unicredit, in flessione dell’1,04% sui valori precedenti. Nel Regno Unito, pubblicata la Produzione industriale, pari a -1,3%.

Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo della Francia, in previsione martedì.