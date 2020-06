Buongiorno dalla Borsa 11 giugno 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones è in calo (-1,04%) e si attesta su 26.989,99 punti in chiusura; al contrario, in rialzo il Nasdaq 100, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 10.094,26 punti. Affonda sul mercato Tokyo, che esibisce un -2,82% e chiude la seduta a 22.472,9 punti.

Shenzhen allunga timidamente il passo dello 0,46% e chiude a 11.335,9 punti.

Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini. Pesante Francoforte, che segna una discesa di ben -2,72 punti percentuali; sensibili perdite per Londra, in calo del 2,47%; seduta drammatica per Parigi, che crolla del 2,68%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto assicurativo con un calo di -3,82%. Aggressivo ribasso per Cattolica Assicurazioni, che passa di mano in perdita del 4,54%.

Si attende stamattina dall’Italia e dall’Unione Europea la diffusione della Produzione industriale. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio dei Prezzi alla Produzione. Si attende dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto domani.