Buongiorno dalla Borsa 11 dicembre 2019

(Teleborsa) – Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1% sul Dow Jones; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il Nasdaq 100, che chiude la giornata a 8.354,29 punti. Sui livelli della vigilia il Nikkei 225 (-0,08%); in frazionale progresso l’indice cinese (+0,4%).

Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa. Piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,35%; giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,43%; resta vicino alla parità Parigi (+0,13%).

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto beni per la casa con un calo di -0,74%. Ribasso per Emak, che presenta una flessione dell’1,61%.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che delle Scorte di Petrolio. Domani saranno diffusi il dato sui Prezzi al Consumo dalla Germania, e il dato sulla Produzione industriale dall’Unione Europea.