Buongiorno dalla Borsa 11 aprile 2019

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 26.157,16 punti; al contrario, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 7.611,49 punti. Pressoché invariato il Nikkei 225 (+0,11%), come l’indice cinese (-0,01%).

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Resta vicino alla parità Francoforte (+0,13%); piatta Londra, che tiene la parità; piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,46%.

In luce sul listino milanese il comparto beni per la casa, con un +1,18% sul precedente. Bene Digital Bros, con un rialzo dell’1,95%.

Annunciati i Prezzi al Consumo in Germania, pari a 1,3%, e in Cina, dove il valore è 2,3%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo della Spagna, in previsione domani.