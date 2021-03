Buongiorno dalla Borsa 10 marzo 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1% sul Dow Jones; al contrario, in forte aumento il Nasdaq 100, che con il suo +4,03% termina a quota 12.794,49 punti. Giornata fiacca per Tokyo, che porta a casa un modesto +0,03%, terminando le negoziazioni a 29.036,6 punti. In forte ribasso Shenzhen, che mostra una discesa del 2,80% e archivia la seduta a 13.475,7 punti.

Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Senza slancio Francoforte, che negozia con un +0,14%; piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,56%; Parigi è stabile, riportando un moderato +0,02%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto viaggi e intrattenimento con un calo di -1,94%. Si muove in profondo rosso Juventus, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,73% sui valori precedenti.

In Francia, annunciata la Produzione industriale, pari a 3,3%. In Cina, il valore dei Prezzi al Consumo è -0,2%. Si attende stamattina dall’Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base mensile che per quella annuale.