Buongiorno dalla Borsa 10 maggio 2021

(Teleborsa) – Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0,66%; sulla stessa linea, performance positiva per il Nasdaq 100, che termina la giornata in aumento dello 0,78% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.

Tokyo conclude in progresso dello 0,55%, archiviando la sessione a 29.518,3 punti. Giornata da dimenticare per Shenzhen, che riporta un -1,95% e termina gli scambi a 13.933,8 punti.

Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,02%; bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,25%; poco mosso Parigi, che mostra un -0,08%.

Si distingue a Piazza Affari il settore telecomunicazioni ed esibisce un +1,13% sul precedente. Scambia in profit Inwit, che lievita dell’1,70%.

Si attende domani dalla Cina e dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo. Domani saranno diffusi il dato sull’Indice ZEW dalla Germania, e il dato sulla Produzione industriale dall’Italia.