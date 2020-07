Buongiorno dalla Borsa 10 luglio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones è in calo (-1,39%) e si attesta su 25.706,09 punti in chiusura; al contrario, giornata di guadagni per il Nasdaq 100, che termina la giornata a 10.754,59 punti. Ribasso per Tokyo, in flessione dell’1,06%, termina le contrattazioni a 22.290,8 punti.

Shenzhen è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,6%), archiviando le contrattazioni a 13.754,7 punti.

Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,31%; sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,46%; tentenna Parigi, che cede lo 0,53%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto materie prime, che riporta una flessione di -1,33%. Seduta in ribasso per Tenaris, che mostra un decremento dell’1,44%.

In Francia, il valore della Produzione industriale è 19,6%. I mercati sono in attesa della Produzione industriale dell’Italia, in previsione stamattina. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio dei Prezzi alla Produzione. È previsto martedì dalla Germania l’annuncio dell’Indice ZEW.