Buongiorno dalla Borsa 10 luglio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 26.783,49 punti; al contrario, il Nasdaq 100 procede a piccoli passi, avanzando a 7.826,86 punti. Sulla parità il Nikkei 225 (-0,15%), come l’indice cinese (0,14%).

Gira in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei. Sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,23%; sostanzialmente invariato Londra, che riporta un misero -0,18%; deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore tecnologia, con un +0,84% sul precedente. Moderatamente al rialzo la prestazione di STMicroelectronics, che scambia con una variazione percentuale dell’1,00%.

In Francia annunciata la Produzione industriale, pari a 2,1%. In Cina, pubblicati i Prezzi al Consumo con valore pari a 2,7%. Si attende stamattina dal Regno Unito e dall’Italia la diffusione della Produzione industriale.