Buongiorno dalla Borsa 10 febbraio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Sessione negativa per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,94%; sulla stessa linea, depressa nel finale il Nasdaq 100, che chiude sotto i livelli della vigilia a 9.401,1 punti. In frazionale calo il Nikkei 225 (-0,6%); sulla parità l’indice cinese (+0,1%).

Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,15%; poco mosso Londra, che mostra un -0,2%; giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,33%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto chimico, che riporta una flessione di -0,59%. Aggressivo avvitamento per Aquafil, che tratta in perdita dello 0,00% sui valori precedenti.

È previsto domani dal Regno Unito l’annuncio sia del PIL, che della Produzione industriale. Si attende stamattina dall’Italia e dall’Unione Europea la diffusione della Produzione industriale.