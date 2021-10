Buongiorno dalla Borsa 1 ottobre 2021

(Teleborsa) – Pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante flessione dell’1,59%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il Nasdaq 100, che si ferma a 14.689,62 punti.

Giornata da dimenticare per Tokyo, che riporta un -2,31% e termina gli scambi a 28.771,1 punti. Le Borse di Shenzhen e Hong Kong oggi sono chiuse per festività (National Day).Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. Tonfo di Francoforte, che mostra una caduta dell’1,55%; sotto pressione Londra, con un forte ribasso dell’1,17%; calo deciso per Parigi, che segna un -1,42%.

Il settore beni per la casa, con il suo -2,32%, si attesta come peggiore del mercato. In forte ribasso MARR, che mostra un -2,84%.

Annunciate le Vendite al Dettaglio della Germania, pari a 1,1%. In Giappone, annunciato il PMI manifatturiero, pari a 51,5 punti. È previsto stamattina dall’Unione Europea l’annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che del PMI manifatturiero.