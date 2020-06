Buongiorno dalla Borsa 1 giugno 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 25.383,11 punti; al contrario, in rialzo il Nasdaq 100, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 9.555,52 punti. Tokyo guadagna bene e porta a casa un +0,84%, terminando la sessione a 22.062,4 punti. Ottima performance per Shenzhen (+3,31%), che archivia la giornata a 11.102,2 punti.

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Tonica Londra che evidenzia un bel vantaggio dello 0,96%; ben impostata Parigi, che mostra un incremento dell’1,00%.

In buona evidenza a Milano il comparto materie prime, con un +2,35% sul precedente. Prepotente rialzo per Tenaris, che mostra una salita bruciante del 2,40% sui valori precedenti.

In Unione Europea annunciato il PMI manifatturiero pari a 39,4 punti. In Giappone, lo stesso dato si attesta su 38,4 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI manifatturiero e dell’ISM manifatturiero.